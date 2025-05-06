В Realme 10 000 мАч используется аккумуляторная батарея со сверхвысоким содержанием кремния.

Компания Realme, активно готовящаяся к глобальному релизу серии GT 7, также анонсировала необычный концептуальный смартфон — модель GT 10000mAh. Новинка, по данным ресурса Gizmochina , сочетает рекордную ёмкость аккумулятора с компактными размерами, бросая вызов традиционным представлениям о мобильных устройствах.

Ключевой особенностью концепта стал аккумулятор с анодом из кремния, обеспечивающий 10%-ное содержание этого материала — максимальный показатель в индустрии. Энергетическая плотность батареи достигает 887 Вт·ч/л, что позволило разместить 10 000 мА·ч в корпус толщиной всего 8,5 мм и весом чуть более 200 г. Для сравнения, ранее рекорд принадлежал Honor Power с аккумулятором на 8000 мА·ч.

Для оптимизации внутреннего пространства Realme разработала архитектуру Mini Diamond Architecture, которая, по заявлению компании, сделала основную плату Android-смартфона самой узкой в мире — 23,4 мм. Технология защищена более чем 60 патентами. Полупрозрачная задняя панель демонстрирует внутренние компоненты, подчёркивая инновационный подход к дизайну.

Смартфон получил двойную камеру, а на задней панели выделена надпись «10000mAh» и слоган «Power That Never Stops» («Энергия, которая не иссякает»).

Ожидается, что концепт будет представлен на глобальной презентации серии Realme GT 7, запланированной на конец мая 2025 года. Однако, как отмечают в компании, коммерческий выпуск устройства пока не предусмотрен — проект демонстрирует экспериментальные возможности Realme в области увеличения ёмкости батарей без ущерба для эргономики.