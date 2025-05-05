Anker выпустила новую зарядное устройство с одним интерфейсом USB-C мощностью 45 Вт.

Компания Anker анонсировала новое зарядное устройство AnXin Charger Pro 45W с одним портом USB-C, доступное для предзаказа на платформе JD.com. Модель весом всего 50 граммов отличается складной конструкцией вилки и тремя вариантами расцветки: чёрный, синий, белый (золотой пока недоступен). Цена устройства — 119 юаней (около $16,5).

Зарядка поддерживает протокол Power Delivery (PD), что обеспечивает совместимость со смартфонами, планшетами и другой техникой. Как заявляет Anker, ключевая особенность — «бионическая система охлаждения с вихревым потоком» и технология ActiveShield 3.0, которые снижают нагрев гаджетов во время зарядки. Это особенно актуально для владельцев iPhone, часто жалующихся на перегрев при использовании быстрых адаптеров.

Инженеры Anker также использовали новые полупроводниковые материалы, повышающие эффективность энергопередачи и долговечность устройства. Несмотря на компактность, устройство сохраняет надёжность — производитель обещает защиту от перепадов напряжения и короткого замыкания.