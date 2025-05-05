Культовые звуки Leica уже доступны.

Image: Xiaomi

Компания Xiaomi начала постепенное обновление прошивки для смартфонов, разработанных в партнёрстве с Leica, добавив в них аутентичные звуки затвора исторических камер бренда. Как сообщил Бао, менеджер по продуктам Xiaomi, функция, впервые представленная на флагмане Xiaomi 15 Ultra, теперь станет доступна десяткам моделей, включая линейки Xiaomi 14, Redmi K80 и MIX Fold 4. Обновление направлено на усиление «иммерсивного опыта» съёмки для энтузиастов фотографии.

Пользователи смогут выбрать один из четырёх звуков, вдохновлённых камерами Leica:

Механический — имитация затвора Leica M6 с шумом мотора при выдержке более 0,4 секунды (предпочитают 18,8% пользователей);

Классический — короткий щелчок Leica M9 (16%);

Стандартный — легендарный звук Leica M3 (15%);

Современный — сбалансированный тон Leica M10 (14%).

Выпуск обновления разбит на два этапа. В первую волну (середина мая — июнь 2025 года) войдут Xiaomi 15/14 Series, MIX Fold 4, Redmi K80/K70 и Redmi Note 14. Вторая партия (июнь — конец июля) затронет Xiaomi 13/12S Series, MIX Fold 3, Civi 4 Pro и модели Redmi K60/Turbo 3. Для установки потребуется приложение HyperOSUpdates.com или MemeOS Enhancer из Play Store, которое также открывает доступ к скрытым функциям и системным патчам.