Игровой ноутбук MSI Titan 16 AI 2025 получил новую версию процессора Core Ultra 9 275HX + графику RTX 5070.

Компания MSI заявила о запуске продаж новой конфигурации игрового ноутбука Titan 16 2025 с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5070 и процессором Intel Core Ultra 9-275HX. По данным IT Home, новинка будет доступно в Китае с 9 мая по стартовой цене 12 999 юаней (~$1790).

Модель имеет 16-дюймовый экран с разрешением 2560×1600 пикселей, частотой обновления 240 Гц, яркостью 500 нит и охватом 100% DCI-P3. Видеокарта RTX 5070 работает на мощности 115 Вт, а в режиме MSI Overboost Ultra суммарный TDP системы достигает 180 Вт благодаря системе охлаждения с двумя вентиляторами и шестью теплотрубками.

На борту — 16 ГБ DDR5 (два слота, расширение до 96 ГБ) и 1 ТБ SSD (два слота с поддержкой PCIe 5.0). Аккумулятор ёмкостью 90 Вт·ч поддерживает быструю зарядку PD 3.1. Корпус включает металлическую крышку с логотипом дракона, RGB-клавиатуру с 24 зонами подсветки, веб-камеру 1080p с шторкой и аудиосистему Hi-Res с сертификацией «золотого знака».

Среди портов — два Thunderbolt 5, HDMI 2.1, Wi-Fi 6E. Для сравнения, версия с RTX 5080 и тем же процессором стоит 14 999 юаней (~$2065), а модель с Ultra 7-255HX и RTX 5070 Ti — 11 999 юаней (~$1650). Новый Titan 16 позиционируется как решение для геймеров и профессионалов, требующих высокой производительности в компактном форм-факторе.