Oppo тестирует смартфон PKZ110 на Dimensity 8400 — претендент на звание Reno 14 или K13.

В базе Geekbench обнаружен новый смартфон Oppo под кодовым именем PKZ110, оснащённый процессором MediaTek Dimensity 8400. Устройство, работающее на Android 15 с 12 ГБ оперативной памяти, показало результаты в 1612 и 6404 балла в однопоточном и многопоточном тестах Geekbench 6 соответственно. Чипсет MT6899 (Dimensity 8400) включает ядра с частотами до 3,2 ГГц и графику Mali-G720 MC7, что ставит его в один ряд с Redmi Turbo 4 и Realme Neo 7 SE.

Пока остаётся загадкой, к какой линейке относится PKZ110. Предыдущие модели Reno 12 и 13 использовали менее мощные Dimensity 8250/8350, делая акцент на камерах, а не на максимальной производительности. Это позволяет предположить, что Reno 14 сохранит аналогичную стратегию. С другой стороны, ходят слухи о готовящейся серии K13, где базовая модель может получить как раз Dimensity 8400, тогда как старшая K13 Turbo — Snapdragon 8s Gen 4.

Oppo пока не комментирует назначение PKZ110, но сертификация MIIT подтверждает скорый релиз.