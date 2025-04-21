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Kefir32
Dreame представила вертикальный пылесос с ИИ, пенным очищением и мощностью всасывания 21 000 Па
Компания Dreame официально выпустила T50 Dreamer — моющий вертикальный пылесос нового поколения.

Китайский бренд Dreame анонсировал вертикальный моющий пылесос T50 Dreamer, сочетающий мощное всасывание и интеллектуальные функции для глубокой уборки. Устройство уже доступно на JD.com за 2799 юаней (~$385) и ориентировано на борьбу с пылью, шерстью животных, пятнами и запахами.

Модель оснащена системой всасывания мощностью 21 000 Па, которая эффективно справляется с загрязнениями на различных поверхностях. Конструкция с углом наклона 180 позволяет пылесосу полностью покрывать пол, обеспечивая доступ под мебель. Ключевая особенность — ИИ-манипулятор Lingbu 2.0, автоматически адаптирующийся к краям и углам для полного покрытия зоны уборки. Встроенный скребок мгновенно удаляет остатки воды, предотвращая разводы.

Для устранения пятен и запахов T50 Dreamer использует пенную очистку на основе биоэнзимов. Технология, по заявлению производителя, удаляет до 90% запахов и 99,9% бактерий, оставаясь безопасной для детей и домашних животных. Система PPA с противоусадочными лезвиями предотвращает наматывание волос на ролик, а двойная щётка с высокой плотностью ворса имитирует ручную чистку.

После уборки пылесос автоматически запускает самоочистку: нагревает воду до 100°C для дезинфекции ролика, камеры всасывания и резервуаров, а затем сушит компоненты горячим воздухом 90°C. Устройство сертифицировано TÜV по стандарту уничтожения бактерий, включая Microsporum canis.

Объём резервуаров для чистой и грязной воды составляет 800 и 700 мл соответственно, что позволяет убирать до 375 м2 без перерывов. Аккумулятор ёмкостью 4000 мА·ч обеспечивает до 46 минут работы. Управление доступно через приложение, голосовые команды или умное расписание.

Dreame T50 Dreamer позиционируется как премиальное решение для дома, объединяющее мощность, экологичность и автономность. Пока продажи стартовали только в Китае.

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Источник: gizmochina.com
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