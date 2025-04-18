Глава мобильного и бытового подразделений Samsung сосредоточится на поиске новых направлений бизнеса для будущего роста.

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Ро Тэ Мун, руководитель подразделений мобильных устройств (Samsung MX) и бытовой техники (Samsung DX), выразил уверенность в способности компании преодолеть текущие вызовы. Его заявление прозвучало на фоне растущей конкуренции со стороны Apple и китайских брендов, проблем с сертификацией чипов памяти для NVIDIA и снижения доли рынка в контрактном производстве в пользу TSMC.

Ро, недавно возглавивший направление бытовой техники после смерти Дж. Х. Хана, в письме к руководству компании отметил, что сосредоточится на поиске новых бизнес-направлений для будущего роста. Он подчеркнул важность улучшения пользовательского опыта (UX) и увеличения доходов через оптимизацию продаж. Операционную деятельность, включая контроль качества, производство и логистику, возложил на COO Samsung MX Чой Вон Джуна, чтобы ускорить принятие решений.

Ро Тэ Мун / TM Roh

Особую угрозу представляют планы администрации Дональда Трампа ввести пошлины на импорт электроники в США, что усугубит положение Samsung. Рох признал необходимость быстрых действий в условиях динамично меняющейся среды, особенно в мобильном сегменте.

Несмотря на давление, руководитель выразил уверенность в успехе благодаря слаженной работе сотрудников. Во внутренней переписке он призвал к реорганизации процессов под лозунгом «Один Samsung», чтобы повысить эффективность и гибкость структуры компании.