Starlink Gen 4 может быть запущен вместе с новой мини-антенной.

Компания SpaceX готовит обновление оборудования для спутникового интернета Starlink, включая роутер четвёртого поколения и компактную антенну Mini. Согласно данным FCC, новая модель UTR-251 сохранит стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax), но получит расширенный частотный диапазон для повышения скорости загрузки и стабильности соединения.

Роутер Gen 4 станет частью обновлённого комплекта Starlink Mini, отличающегося уменьшенными габаритами и сниженным энергопотреблением. Это позволит упростить установку и эксплуатацию для пользователей. Основная цель апгрейда — подготовка к запуску спутников V3, которые обеспечат скорость до 2 Гбит/с и меньшие задержки за счёт увеличенной ёмкости лучей.

Новое оборудование также затронет стандартные и корпоративные комплекты (Flat High-Performance), находящиеся уже в производстве. SpaceX планирует снизить себестоимость устройств без ущерба производительности, что может сделать сервис доступнее.

Точные даты выхода и цены пока не раскрыты, но анонс ожидается в ближайшие месяцы.