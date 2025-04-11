Новинки Moto Pad 60 Pro, Book 60 будут запущены 17 апреля в Индии, раскрыты основные характеристики и дизайн.

Компания Motorola подтвердила запуск планшета Moto Pad 60 Pro и ноутбука Book 60 в Индии 17 апреля 2025 года. Технические характеристики устройств, опубликованные на лендингах Flipkart, раскрывают ключевые особенности новинок.

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Согласно описанию, планшет оснащён 12,7-дюймовым LCD-экраном с разрешением 3K и частотой обновления 144 Гц. Начинка включает процессор MediaTek Dimensity 8300 и аккумулятор ёмкостью 10 200 мАч с поддержкой 45-ваттной быстрой зарядки. Устройство работает на Android 15 и комплектуется стилусом Moto Pen Pro для повышения продуктивности. Аудиосистема с четырьмя динамиками, разработанная совместно с JBL, обещает immersive-звучание.

Ноутбук Book 60 весом 1,4 кг получил 14-дюймовый OLED-экран с разрешением 2,8K и пиковой яркостью 500 нит. Сердцем модели стал процессор Intel Core 7, а аккумулятор на 60 Вт·ч поддерживает зарядку через USB-C мощностью 60 Вт. Аудиочасть усилена технологией Dolby Atmos, а корпус доступен в двух цветах: Wedge Wood (синий) и Bronze Green (зелёный).

Официальные цены на устройства пока не раскрыты. Презентация состоится через два дня после анонса смартфона Motorola Edge 60 Stylus, запланированного на 15 апреля.