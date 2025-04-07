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Kefir32
Zephyr выпустила видеокарту RTX 4070 с алюминиевым CNC-корпусом
Zephyr создала первую в мире CNC-видеокарту: RTX 4070 Sakura Snow X с цельнометаллическим корпусом

Китайский бренд Zephyr анонсировал видеокарту GeForce RTX 4070 Sakura Snow X, позиционируя её как первую в мире серийную модель с цельнометаллическим корпусом, изготовленным методом ЧПУ (CNC). Устройство отличается двухкомпонентным алюминиевым дизайном (основная часть + задняя панель), который, по заявлениям компании, повышает прочность конструкции и эффективность теплоотвода.

Модель основана на предыдущей версии RTX 4070 Sakura Snow X, но получила обновлённую систему охлаждения с одним 105-миллиметровым вентилятором на шарикоподшипниках («Коготь дракона»), четырьмя никелированными тепловыми трубками и полированным медным основанием. Габариты видеокарты — 176×127×41 мм, что делает её компактным решением для мини-ПК. Верхняя часть корпуса перфорирована для улучшения воздушного потока, а разъём питания PCIe вынесен в заднюю часть.

Как подчёркивает Zephyr, новая конструкция снизила температуры GPU, «горячих точек» и видеопамяти по сравнению с оригинальной RTX 4070 Sakura Snow X при заявленной мощности рассеивания 220 Вт. Внешний дизайн включает матовую поверхность с анодированным покрытием и геометрическим рельефом, а также интегрированные задняя панель и кронштейн для крепления.

Стартовая цена видеокарты на китайских маркетплейсах составляет 4399 юаней (примерно 56 000 рублей). Пока неясно, планируется ли выход модели за пределы КНР.

#видеокарта #zephyr #rtx4070 #zephyr sarura snow x
Источник: ithome.com
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