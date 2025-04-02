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Kefir32
Vivo пропускает S21: новая серия S30 получит четыре цвета и два процессора
Новая утечка информации от инсайдера Panda is Bald раскрыла название следующей серии S от Vivo для китайского рынка.

Инсайдер Panda is Bald раскрыл название следующего поколения смартфонов Vivo S-серии для китайского рынка. Согласно данным источника, компания откажется от ожидаемого индекса S21 в пользу S30, сохранив традицию ежегодного выпуска двух поколений устройств. Предыдущие модели S19 и S20 дебютировали в мае и ноябре 2024 года, поэтому анонс S30 прогнозируют к маю 2025-го.

Серия Vivo S30, как сообщается, будет доступна в четырёх цветах: синем, золотом, розовом и чёрном. Дизайн, вероятно, продолжит эстетику прошлых линеек, о чём свидетельствуют опубликованные инсайдером изображения. Параллельно с основной моделью компания может представить компактную версию с 6,31-дюймовым OLED-экраном и процессором Dimensity 9300 Plus. По данным блогера Digital Chat Station, флагман S30 получит 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K и чипсет Snapdragon 7 Gen 4. Упоминается также гипотетическое название Vivo S30 Pro Mini — как доступная альтернатива X200 Pro Mini.

Пока Vivo сосредоточена на подготовке к презентации X200 Ultra, запланированной на вторую половину апреля. Вместе с ним ожидается анонс смартфона X200S, планшетов Pad 5 Pro, Pad SE и часов Watch 5. Маркетинговая кампания S30, по мнению аналитиков, начнётся только после этого события.

Ранее компания не комментировала слухи о названии и характеристиках S-серии, но инсайдеры уверены: переход на индекс «30» подчеркнёт значительные апгрейды линейки, включая новые процессоры и дисплеи. Официальной информации о дате выхода и ценах пока нет.

#смартфон #vivo #vivo s30
Источник: gizmochina.com
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