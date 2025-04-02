Компания Garmin представила новую версию фитнес-часов из популярной серии Vivoactive.

Компания Garmin анонсировала новую модель фитнес-часов Vivoactive 6, ставшую эволюционным обновлением популярной линейки. Устройство получило усовершенствованные функции для отслеживания физической активности, а также интеллектуальные инструменты, включая умный будильник, анализирующий фазы сна.

Новинка оснащёна 1,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 390 × 390 пикселей, который стал ярче по сравнению с предыдущими версиями. Корпус выполнен из алюминия, ремешок — из силикона. Гаджет доступен в единственном размере — 42 мм. Автономность достигает 11 дней в режиме смарт-часов и до 21 часа при активном использовании GPS.

Ключевой новинкой стала функция умного будильника, который мягко будит пользователя лёгкими вибрациями в период наиболее поверхностной фазы сна, основываясь на анализе его паттернов. Для любителей бега добавлены динамические метрики (Running Dynamics) и отслеживание мощности бега (Running Power) с технологией PacePro. Устройство также поддерживает мониторинг уровня кислорода в крови, пульса, стресса, сна, женского здоровья и распознавание дневного отдыха.

Часы получили расширенную навигационную поддержку, включая QZSS и Beidou, в дополнение к GPS, Glonass и Galileo. Анонс Vivoactive 6 последовал за недавним запуском в Индии модели Enduro 3. Стоимость новинки составляет 299,99 долларов.