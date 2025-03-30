Ранее сообщалось, что Civi 5 Pro сохранит 50-МП перископную камеру с 3-кратным оптическим зумом от предшественника, но увеличит толщину корпуса до 7 мм, а ёмкость аккумулятора вырастет до 6000 мА·ч.

Смартфон Xiaomi Civi 5 Pro, слухи о котором циркулируют с декабря, приблизился к релизу после прохождения сертификации 3C в Китае. Согласно данным регулятора, модель с индексом 25067PYE3C поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт, однако другие характеристики устройства пока не раскрыты.

Инсайдер Digital Chat Station дополнил картину, сообщив, что гаджет получит новый чипсет Qualcomm под кодовым названием SM8735. Речь идёт о Snapdragon 8s Gen 4, который, согласно утечкам, будет оснащён одним ядром Cortex-X4 с частотой 3,21 ГГц, тремя ядрами Cortex-A720 (3,01 ГГц), двумя дополнительными A720 (2,80 ГГц) и двумя энергоэффективными A720 (2,02 ГГц). Графику обработает Adreno 825, но Qualcomm пока не подтвердила эти данные.

Ранее сообщалось, что Civi 5 Pro сохранит 50-МП перископную камеру с 3-кратным оптическим зумом от предшественника, но увеличит толщину корпуса до 7 мм. Ёмкость аккумулятора вырастет до 6000 мА·ч против 4700 мА·ч у Civi 4 Pro. Официальные сроки анонса не раскрыты: прошлое поколение дебютировало в марте 2024 года, однако выход новинки может задержаться до презентации самого Snapdragon 8s Gen 4, запланированной на апрель.

На глобальном рынке, по традиции Xiaomi, устройство может появиться под именем Xiaomi 15 Civi. Подтверждением этому стали коды моделей 25067PYE3C (Китай) и 25067PYE3I (Индия) в базе IMEI. Таким образом, Civi 5 Pro рискует стать не только наследником линейки, но и новым игроком в сегменте компактных флагманов с упором на автономность и производительность.