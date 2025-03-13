GR11 поддерживает мощность 100 Вт и имеет кабель-рулетку.

Китайская компания Baseus представила powerbank GeekChong GR11, ориентированный на пользователей мощных устройств. Устройство мощностью 100 Вт оснащено втягивающимся кабелем и доступно в Китае по цене 199 юаней (около $28).

GR11 имеет два порта USB-C с поддержкой 100 Вт каждый и один USB-A на 30 Вт. Это позволяет одновременно заряжать ноутбуки, смартфоны, дроны и игровые консоли. Зарядка совместима с протоколами UFCS, PPS, PD3.0, QC3.0 и UFC.

Встроенный кабель-рулетка выдерживает более 30 000 циклов вытягиваний, что подтверждено тестами. Powerbank заряжается на 60% за 30 минут и полностью — за 1 час 15 минут. Внутри установлены четыре аккумулятора формата 21700, сохраняющие 80% ёмкости после 16 месяцев ежедневного использования.

На 1,2-дюймовом цветном экране отображается уровень заряда, текущая мощность и оставшееся время до полной зарядки. Корпус выполнен в компактном форм-факторе с упором на мобильность.

Пока устройство доступно только на китайском рынке. Информация о глобальном релизе и сертификациях безопасности не раскрывается.