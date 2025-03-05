Расширяя ассортимент 5G-смартфонов начального уровня, китайский производитель vivo выпустил новый смартфон - vivo T4x

Бренд Vivo анонсировал в Индии смартфон T4x 5G — преемник модели T3x. Новинка выделяется ёмким аккумулятором, процессором MediaTek и высокой частотой обновления экрана. Стартовая цена составляет 13 999 рупий (~16 000 рублей), продажи начнутся 12 марта.

Устройство оснащено 6,72-дюймовым LCD-экраном с разрешением Full HD+ (1080p), частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1050 нит. За производительность отвечает 4-нм чипсет MediaTek Dimensity 7300, сменивший Snapdragon 6 Gen 1 в предыдущей версии. Аккумулятор увеличен до 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт — по заявлению Vivo, полное восстановление заряда занимает менее часа.

Основная камера включает 50-Мп сенсор и 2-Мп датчик глубины, а фронтальная — 8 Мп. Аппарат, как заявлено, работает на Android 15 с оболочкой Funtouch OS 15 и получит два крупных обновления ОС. Защита по стандарту IP64 от пыли и воды, а также сертификация MIL-STD-810H делают его устойчивым к внешним воздействиям.

Доступные конфигурации:

6/128 ГБ — 13 999 рупий (~16 000 руб.),

8/128 ГБ — 14 999 рупий (~17 200 руб.),

8/256 ГБ — 16 999 рупий (~19 500 руб.).

В первые дни продаж владельцы карт HDFC, SBI и Axis Bank получат скидку 1000 рупий. Цвета — Pronto Purple (204 г) и Marine Blue (208 г). Среди фишек — стереодинамики, сканер отпечатков на боковой грани и ИИ-инструменты для улучшения фото.