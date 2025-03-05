Бренд подтвердил, что скоро в Китае будет представлен Vivo Y300i.

Компания Vivo анонсировала презентацию смартфона Y300i в Китае 14 марта 2025 года. Преемник модели Y200i, выпущенной в прошлом году, получил увеличенный аккумулятор и улучшенные функции, сохранив доступную цену.

Согласно данным China Telecom, новинка оснащена 6,68-дюймовой LCD-панелью с разрешением HD+ (1608×720 пикселей) и процессором Snapdragon 4 Gen 2. Ёмкость батареи выросла до 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт. Основная камера с датчиком на 50 Мп дополнена фронтальной 5-Мп селфи-камерой.

Y300i работает на оболочке OriginOS, основанной на Android 15, и предлагает до 12 ГБ оперативной памяти с виртуальным расширением. Среди особенностей — боковой сканер отпечатков, NFC для бесконтактных платежей и ИК-порт для управления бытовой техникой.

Устройство будет доступно в цветах Ink Jade Black («Чёрный нефрит»), Rime Blue («Ледяной синий») и Titanium («Титан»). Ожидаемая цена:

8/256 ГБ — $210

12/256 ГБ — $237

12/512 ГБ — $252

Официальные характеристики и стоимость станут известны после презентации.