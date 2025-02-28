Xiaomi Smart Speaker Pro дебютирует с более умным искусственным интеллектом и улучшенным звуком.

Компания Xiaomi анонсировала "умную" колонку Smart Speaker Pro на презентации новых продуктов, которая прошла в рамках запуска смартфона Xiaomi 15 Ultra и электрокара SU7 Ultra. Устройство, стоимостью 299 юаней (около 41 доллара США), оснащено голосовым помощником Super Xiao AI на базе усовершенствованной языковой модели.

Колонка способна поддерживать многоуровневый диалог, запоминать контекст разговора и обрабатывать последовательные команды без повторной активации. Трехмикрофонная система обеспечивает точное распознавание речи даже в шумной обстановке. Super Xiao AI также умеет генерировать тексты, помогать в планировании задач и управлять устройствами «умного дома» через платформу HyperOS. Пользователи могут настраивать сценарии автоматизации и контролировать одновременно несколько гаджетов.

В качестве аудиосистемы в Smart Speaker Pro используется 2,5-дюймовый широкополосный динамик мощностью 12 Вт с двумя пассивными излучателями. Звук поддерживает детальные высокие, насыщенные средние и глубокие низкие частоты. Для создания объемного звучания доступно объединение двух колонок в стереопару. Визуальный элемент — светодиодная лента — синхронизируется с ритмом музыки.

Дизайн устройства выполнен в минималистичном стиле: корпус обтянут тканью, края скруглены. Габариты — 110 × 110 × 209 мм, вес — 1073 г. На верхней панели расположены кнопки управления, индикатор статуса и микрофонный режим «без прослушки». Колонка поддерживает Bluetooth 5.0, двухдиапазонный Wi-Fi и проводное подключение через Type-C.

Xiaomi Smart Speaker Pro уже доступна для предзаказа в Китае, глобальный релиз пока не анонсирован.