Компания Asus представила ROG Strix GS7 Magic Box — высокопроизводительный игровой маршрутизатор Wi-Fi 7.

Компания Asus анонсировала роутер ROG Strix GS7 Magic Box, ориентированный на геймеров и энтузиастов. Устройство с поддержкой стандарта Wi-Fi 7 уже доступно для предзаказа в Китае по цене 1999 юаней (~$280).

Главной особенностью новинки стали девять портов 2.5 Гбит/с, два из которых выделены под игровые устройства для минимизации задержек. Беспроводная связь обеспечивает скорость до 7200 Мбит/с за счёт двухдиапазонного вещания (5764 Мбит/с на 5 ГГц и 1376 Мбит/с на 2.4 ГГц). Технологии 4096-QAM и Multi-Link Operation (MLO) повышают стабильность соединения, распределяя трафик между частотами.

Для игр реализованы фирменные оптимизации: система «Gaming SSID» автоматически определяет игровые устройства, приоритезируя их трафик, а мобильные пользователи могут активировать режим снижения пинга через приложение Asus Router. «Железная» начинка включает процессор MediaTek Filogic AI с частотой 1.8 ГГц, 2 ГБ оперативной памяти и восьмиантенную конструкцию с чипами RichWave FEM для устойчивого сигнала.

Корпус роутера выполнен из алюминия с нанопокрытием теплоотвода, что предотвращает перегрев даже при нагрузках. Безопасность обеспечивает AiProtection с защитой от кибератак в реальном времени. Устройство совместимо с экосистемой AiMesh для создания бесшовной сети.

Аналитики отмечают, что ROG Strix GS7 Magic Box сочетает передовые технологии и агрессивный дизайн с RGB-подсветкой, что делает его одним из самых перспективных решений для киберспорта и стриминга. Глобальный релиз пока не анонсирован.