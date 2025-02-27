Xiaomi выпускает свой внешний аккумулятор HyperCharge Power Bank 25000 мощностью 212 Вт по всему миру.

Компания Xiaomi начала международные продажи портативного аккумулятора HyperCharge Power Bank 25000 с рекордной мощностью зарядки до 212 Вт. После успеха продаж в Китае устройство стало доступно в Японии и Гонконге, а вскоре появится в других регионах.

Аккумулятор ёмкостью 25 000 мАч оснащён тремя портами: двумя USB-C (макс. 140 Вт и 65 Вт) и одним USB-A (18 Вт). Это позволяет быстро заряжать даже ноутбуки — например, MacBook Pro 16′′ на 50% за 30 минут. Сам Power Bank полностью восполняет заряд за 90 минут благодаря поддержке входящей мощности 120 Вт.

Устройство совместимо со стандартами PD 3.0, QC 4.0 и фирменным HyperCharge, что делает его универсальным для гаджетов Apple, Samsung и Google. Корпус из алюминиевого сплава весит 580 г и дополнен LED-дисплеем для отслеживания уровня заряда.

Текущая цена в Японии — 12 980 иен (~7 500 руб.), в Гонконге — 599 HK$ (~7 100 руб.). О стоимости в других странах Xiaomi сообщит позже.