Официально раскрыты характеристики камеры iQOO Neo 10R, которые отличаются от ожиданий.

Компания iQOO представит смартфон Neo 10R в Индии 11 марта. Устройство, позиционируемое как игровое, получило модификации по сравнению с китайской версией Z9 Turbo Endurance Edition, включая 32-мегапиксельную фронтальную камеру с поддержкой записи видео в 4K@60 кадров/с — вдвое больше, чем у оригинальной модели.

Основная камера Neo 10R включает 50-Мп сенсор Sony LYT-600 (1/1.95") и 8-Мп ультраширокоугольный модуль. Сердцем аппарата стал процессор Snapdragon 8s Gen 3, дополненный системой охлаждения площадью 6043 мм2 и режимом «обходной зарядки» для игр без перегрева. Экран AMOLED с разрешением 1.5K, частотой ШИМ 3840 Гц и пиковой яркостью 4500 нит обещает комфорт даже при ярком солнце.

Neo 10R оснащён аккумулятором на 6400 мАч с поддержкой 80-ваттной зарядки, уместившимся в корпус толщиной 7,98 мм. Среди фишек — режим для киберспорта, стабильные 90 FPS в играх и частота опроса сенсора 2000 Гц. Ожидается, что базовая версия с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти будет стоить менее $345.