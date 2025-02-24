Ожидается, что Oppo Find X8 Ultra появится в следующем месяце вместе с Find X8 Next.

Weibo

Китайский бренд Oppo готовит к выпуску два новых смартфона — Find X8 Ultra и Find X8 Next (ранее известный как Mini). О ключевых особенностях устройств рассказал директор по флагманским продуктам компании Чжоу Ибао в ходе обсуждения в соцсетях.

Find X8 Ultra, получивший неофициальное название «Ночной бог», ориентирован на преодоление главной проблемы мобильной фотографии — съёмки в темноте. По словам Чжоу, для этого аппарат оснастят объективом с увеличенной апертурой, улучшенным сенсором IMX882 на 135 мм (разработан совместно с Hasselblad) и многоспектральным датчиком для точной цветопередачи. Также смартфон получит отдельный ISP-чип, ускоряющий обработку снимков при слабом освещении.

Впервые в линейке Ultra будет использован плоский экран с ультраузкими рамками по технологии LIPO — это часть стратегии Oppo по переходу на прямые дисплеи в 2025 году. Толщина корпуса останется минимальной благодаря новым инженерным решениям, подчеркнул глава продуктового направления OnePlus Пит Лау.

Младшая модель Find X8 Next сохранит компактность: при толщине менее 8 мм она получит 6,3-дюймовый LTPO-экран с разрешением 1,5K, 50-Мп перископную камеру, поддержку беспроводной зарядки и сканер отпечатков в экране. Особенностью станет «волшебная кубическая кнопка» — её функционал пока не раскрыт.

Weibo

Одновременно с флагманами в марте ожидается выход умных часов Oppo Watch X2 42 мм. Официальные даты презентаций и цены не названы, но релиз линейки X8 запланирован на ближайшие недели.

Ранее Oppo представила складной Find N5, который, однако, не поступит в Европу и США — бренд сфокусируется на азиатских рынках.