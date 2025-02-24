Oppo Find N5 не будет поставляться в Европу

Oppo.com

Китайский бренд Oppo официально подтвердил, что складной смартфон Find N5 не поступит в продажу в Европе. Решение связано с «глубоким исследованием рынка и стратегическими приоритетами», заявили в компании.

Устройство, представленное на глобальном мероприятии в Сингапуре на прошлой неделе, останется эксклюзивом для Азии — его можно будет приобрести в Китае, Сингапуре и других странах региона. Ранее Oppo исключила из списка и США, где бренд не представлен официально. Компания OnePlus, входящая в ту же группу, также отказалась от ребрендинга Find N5 для западных рынков.

Вместо этого в первом квартале 2025 года Oppo сосредоточится на европейском запуске линейки Reno13. Презентация новых моделей запланирована на 24 февраля — они получат передовые функции на базе ИИ и обновлённый дизайн.

Аналитики отмечают, что решение Oppo отражает растущую конкуренцию в сегменте складных устройств в Европе, где доминируют Samsung и Google. Find N5, позиционируемый как флагман, может не найти достаточной аудитории в условиях замедления спроса на премиальную технику.