Партнеры издания IT Home предоставили изображение ноутбука Lenovo с солнечными батареями.

В сети появилось изображение первого ноутбука Lenovo на солнечных батареях, на котором изображен изящный дизайн с солнечной панелью на крышке. Ожидается, что ноутбук будет представлен на выставке MWC 2025, которая пройдет с 3 по 6 марта. Тем не менее, никаких официальных подтверждений относительно его спецификаций не поступало, что позволяет предположить, что это может быть концептуальная модель.

Ранее Lenovo продемонстрировала концептуальную солнечную клавиатуру и мышь, которые теоретически не требуют дополнительной зарядки, но конкретный эффект еще предстоит изучить. Кроме того, использование солнечной энергии для питания ноутбуков, очевидно, потребует большей мощности, и более подробная информация должна быть обнародована в официальном сообщении Lenovo.

Интересно, что Samsung выпустила первый в мире ноутбук на солнечной батарее NC215S в 2011 году. Он также оснащался солнечной панелью на лицевой стороне. Утверждалось, что нахождение на солнце около 2 часов обеспечивало около 1 часа работы модели на базе процессоров Intel Atom N455 или N570.

Кроме того, канадская компания Wewi в 2013 году выпустила ноутбук Sol на солнечной энергии, оснащенный системой Ubuntu. Им можно было пользоваться в течение 10 часов при условии, что он заряжается от солнечной энергии в течение 2 часов.