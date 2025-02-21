Apple заменит чипы Broadcom в новых моделях iPhone 17.

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Компания Apple официально представила iPhone 16e, отметив значительную веху дебютом первого модема 5G собственной разработки - C1. Этот модем заменяет в iPhone 16e чипы Qualcomm, что свидетельствует о переходе Apple к собственной разработке критически важных компонентов связи.

Модем C1 предназначен для повышения энергоэффективности, что способствует увеличению времени автономной работы iPhone 16e - до 26 часов воспроизведения видео.

Забегая вперед, скажем, что Apple планирует расширить стратегию разработки собственных чипов в серии iPhone 17, запуск которой намечен на осень этого года. По словам известного аналитика Минг-Чи Куо, все модели iPhone 17 будут оснащены первым чипом Wi-Fi собственной разработки Apple, который заменит чипы Broadcom, используемые в настоящее время.

Ожидается, что этот шаг позволит сократить расходы и улучшить связь между устройствами Apple, хотя конкретные детали улучшения связи остаются неизвестными.

Куо также отметил, что iPhone 17 Air также будет использовать модем C1, в то время как iPhone 17, 17 Pro и 17 Pro Max продолжат использовать модемы Qualcomm наряду с чипом Wi-Fi от Apple.



