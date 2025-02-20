Смартфону Galaxy XCover 5 не достанется One UI 7.0.

По данным ряда СМИ, компания Samsung объявили о раздаче обновление программного обеспечения для своего аппарата Galaxy XCover 5, выпущенного 4 года назад. ПО включает февральский патч безопасности 2025 года, который устраняет ряд уязвимостей. Оно доступно для международной версии устройства с номером модели SM-G525F и имеет номер прошивки G525FXXSEEYB1.

Обновление распространяется в регионах Америки, Азии, Австралии и Европы. Пользователи могут установить его, перейдя в настройки устройства, выбрав пункт «Обновление ПО» и нажав «Загрузить и установить». Если обновление недоступно, его можно дождаться или загрузить прошивку из надёжного источника и установить её вручную с помощью программы Odin на компьютере с Windows.

Galaxy XCover 5 был выпущен с Android 11 и получил три обновления операционной системы, как и обещала компания. В настоящее время устройство работает на Android 14 с оболочкой One UI 6.1. Новых обновлений ОС, включая Android 15 и One UI 7.0, для этой модели не планируется.