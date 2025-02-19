В начале февраля администрация Трампа ввела масштабные сокращения в федеральных агентствах, отвечающих за электроснабжение от гидроэлектростанций.

Freepik Ai

Администрация Трампа отменила некоторые увольнения в федеральных агентствах, управляющих гидроэнергетикой, после значительной реакции законодателей и потребителей на опасения по поводу нестабильности энергосистем. Увольнения, которые первоначально затронули от 13 % до 20 % сотрудников четырех администраций по маркетингу электроэнергии (PMA), вызвали тревогу по поводу потенциального влияния на стабильность энергосистемы в ключевых регионах.

Четыре Управления по сбыту электроэнергии контролируют продажу и передачу гидроэлектроэнергии с плотин, находящихся в федеральной собственности, включая такие знаковые объекты, как плотина Бонневиль на Тихоокеанском Северо-Западе и плотина Гувера на Юго-Западе. Эти агентства обеспечивают электроэнергией десятки миллионов домов в 34 штатах и играют важнейшую роль в поддержании надежности энергосистемы.

Увольнения коснулись самых разных сотрудников, от обходчиков до команд, отвечающих за ежеминутное управление электроснабжением, что вызвало обеспокоенность по поводу стабильности электросети, особенно в регионах, сильно зависящих от гидроэнергетики.

После широкой критики со стороны законодателей, потребителей и отраслевых экспертов администрация, как сообщается в издании E&E News, вновь приняла на работу некоторых из пострадавших сотрудников. Отмена решения произошла на фоне опасений, что сокращение штата может поставить под угрозу безопасную и стабильную работу энергосистемы, особенно в районах с большим количеством центров обработки данных.

Freepik Ai

В отличие от других федеральных агентств, КБП работают независимо от Казначейства США, финансируя свою деятельность исключительно за счет продажи электроэнергии, вырабатываемой гидроэлектростанциями.