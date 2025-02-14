Похож на POCO: Появились 3D-рендеринги iPhone 17 Pro

Jon Prosser

iPhone 17 Pro, запуск которого ожидается в сентябре 2025 года, уже набирает обороты благодаря утечке 3D-рендеров, демонстрирующих потенциальное изменение дизайна. Согласно последнему видео Джона Проссера на его канале Front Page Tech, iPhone 17 Pro может иметь широкую «панель камеры», охватывающую заднюю панель устройства, что является отходом от традиционного языка дизайна Apple. На этой панели слева будет располагаться привычная тройная камера, а светодиодная вспышка, микрофон и датчик LiDAR сместятся вправо.

Новые рендеры показывают, что панель камеры будет выше, чем указывалось в предыдущих утечках, что придает телефону профиль, который некоторые сравнивают с бюджетными телефонами Poco от Xiaomi. Такой выбор дизайна вызвал неоднозначную реакцию, некоторые назвали его не вдохновляющим для Apple.

Тройное расположение камер осталось неизменным, но они интегрированы в более широкую горизонтальную полосу.

Вопреки предыдущим слухам о двухцветной отделке, Проссер утверждает, что iPhone 17 Pro будет иметь одноцветную заднюю панель, а панель камеры будет выполнена в более темном оттенке для контраста.

По слухам, iPhone 17 Pro будет легче своего предшественника, хотя материалы, из которых изготовлен этот аппарат, остаются неясными.

Jon Prosser

Дизайн iPhone 17 Pro вызвал сравнения с телефонами Pixel от Google, которые также оснащены горизонтальной панелью камеры. Некоторые источники описывают дизайн iPhone 17 Pro как «похожий на Pixel», в то время как другие отмечают, что Apple, возможно, использует «козырек в стиле Google» без полного учета эргономики.

Jon Prosser

Несмотря на то, что Джон Проссер известен своими точными утечками, не все его прогнозы материализовались в прошлом. Поэтому до официальных анонсов эти рендеры следует воспринимать с долей вероятности.