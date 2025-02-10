Ранее сообщалось о готовности выпуска 4К-монитора ROG Super God 27 PG27UCDM, а теперь он поступил в продажу.

По данным издания IT Home, компания ASUS официально представила ROG Swift PG27UCDM, 26,5-дюймовый игровой 4K-монитор с частотой обновления 240 Гц и QD-OLED-панелью. Монитор уже доступен для покупки по цене 7999 юаней(около 105 000 рублей). Он поддерживает передачу данных по DP 2.1 (80 Гбит/с) и HDMI 2.1 (48 Гбит/с), а также оснащен датчиком приближения Neo, который автоматически выключает экран, когда пользователь отходит от него.

По описанию, в новинке используется QD-OLED-панель Samsung четвертого поколения с разрешением 3840x2160, временем отклика 0,3 мс GtG и пиковой HDR-яркостью 1000 нит. Она поддерживает 10-битный цвет, покрывает 99% цветового охвата DCI-P3 и достигает 145% охвата sRGB.

Монитор PG27UCDM оснащен такими передовыми функциями, как ROG Flicker-Free 2.0, Burn-in Protection Pro, G-SYNC Compatibility и технология ELMB (Extreme Low Motion Blur). Он также поддерживает функции KVM и PIP (картинка в картинке).

Подставка устройства позволяет регулировать наклон, высоту и вращение, а также совместима с креплением VESA. Возможности подключения включают 1 порт DP 2.1a, 2 порта HDMI 2.1, порт USB-C мощностью 90 Вт и 3 порта USB-A 3.2 Gen 1.