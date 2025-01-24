Предстоящие смартфоны Vivo: Jovi Y39 5G и Vivo Y04

Оба устройства уже появились на сертификационных сайтах, что дает представление о их характеристиках.

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Jovi Y39 5G был замечен на сайте сертификации 3C под модельным номером V2444A. Этот смартфон, как ожидается, будет доступным 5G-устройством, работающим на Android 15 с интерфейсом Origin OS 5. Сертификация подтверждает наличие адаптера, поддерживающего 44W быструю зарядку с выходами 5VDC 3A, 9VDC 2A и 11VDC 4A.

На Geekbench устройство показало, что оно будет работать на процессоре Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 и будет доступно с до 8 ГБ оперативной памяти.

Vivo Y04 также был зарегистрирован в базе данных FCC под модельным номером V2430. Ожидается, что он будет представлен в конфигурации 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Смартфон будет оснащен батареей емкостью 5050mAh, с типичной емкостью 5150mAh, и поддерживает 15W быструю зарядку.

Y04 будет поддерживать широкий спектр сетевых технологий, включая 2G, 3G, 4G и Bluetooth, а также различные системы позиционирования, такие как GPS и GLONASS.

Оба устройства нацелены на бюджетный сегмент и обещают предложить пользователям современные функции и поддержку 5G.