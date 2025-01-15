OLED-экран будет иметь частоту обновления 120 Гц, яркость 400 нит и 100% покрытие цветовой гаммы DCI-P3.

Компания Samsung Display объявила о планах начать массовое производство раздвижного OLED-дисплея для ноутбуков с апреля 2025 года. Эта инновационная технология будет использована в предстоящем ноутбуке ThinkBook Plus G6 Rollable от Lenovo, который выйдет на рынок в июне 2025 года. Дисплей может растягиваться по вертикали почти на 50 %, переходя от компактного 14-дюймового размера к более крупному 16,7-дюймовому формату.

Samsung

В сложенном состоянии OLED-дисплей имеет разрешение 2000 x 1600 с соотношением сторон 5:4. В полностью развернутом состоянии разрешение увеличивается до 2000 x 2350, обеспечивая соотношение сторон 8:9. Весь процесс трансформации занимает около 10 секунд.

Кроме того, новый выдвижной OLED-дисплей может похвастать впечатляющими характеристиками, включая частоту обновления 120 Гц, яркость 400 нит и 100-процентный охват цветовой гаммы DCI-P3. Примечательно, что Samsung применила в этой панели для ноутбука свою технологию Eco2 OLED, ранее использовавшуюся в дисплеях смартфонов высокого класса. Эта технология позволяет уменьшить толщину панели и снизить энергопотребление примерно на 30%.

По словам Ким Йонг-Сика, вице-президента Samsung Display по IT-продажам, уникальные характеристики рулонных экранов могут подвергать их давлению, но богатый опыт компании в производстве складных дисплеев гарантирует долговечность этих новых продуктов. Он подчеркнул, что технология раздвижных экранов должна произвести революцию в портативности и удобстве использования IT-устройств, в частности ноутбуков.