Все модели серии RTX 50 оснащены трехвентиляторной системой охлаждения и имеют спецификацию SFF-Ready.

Компания PNY в рамках мероприятия CES 2025 официально представила новую семейство видеокарт серии GeForce RTX 50, включающее модели RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070. Данные GPU построены на базе архитектуры NVIDIA Blackwell.

Все модели RTX 50 оснащена специализированными тензорными ядрами AI, обеспечивающими значительный прирост AI TOPS (Tera Operations Per Second). Этот прирост обеспечивает революционные возможности в играх, творческих задачах и приложениях для повышения производительности. Интеграция технологии NVIDIA DLSS 4 позволяет пользователям увеличивать производительность и генерировать изображения с беспрецедентной скоростью, повышая общий игровой опыт.

Высокопроизводительные спецификации: Каждая модель серии RTX 50 поставляется с фабрично разогнанными настройками для оптимальной производительности. Графические процессоры имеют следующие характеристики:

RTX 5090: 32 ГБ памяти GDDR7

RTX 5080: 16 ГБ памяти GDDR7

RTX 5070 Ti: 16 ГБ памяти GDDR7

RTX 5070: 12 ГБ памяти GDDR7

Все модели поддерживают PCI Express 5.0 и оснащены несколькими выходами DisplayPort и HDMI.

Видеокарты оснащены трехвентиляторной системой охлаждения, которая обеспечивает эффективное распределение и отвод тепла во время интенсивных игровых сессий. Металлическая задняя панель обеспечивает структурную поддержку для предотвращения провисания, а специально разработанные вентиляционные отверстия повышают эффективность пассивного охлаждения. Кроме того, карты оснащены RGB-подсветкой EPIC-X, позволяющей пользователям настраивать освещение по своему вкусу.

Для отслеживания таких показателей производительности, как тактовая частота ядра, тактовая частота памяти и температура, а также для настройки эффектов RGB-подсветки пользователи могут использовать программное обеспечение VelocityX. Данное программное обеспечение предоставляет комплексный интерфейс управления для оптимизации производительности видеокарты.

Для тех, кто хочет создавать компактные системы, модели RTX 5070 ARGB OC VERTO и RTX 5070 STD OC VERTO соответствуют спецификациям SFF-Ready, что позволяет устанавливать их в корпуса Mini-ITX или microATX без ущерба для производительности.