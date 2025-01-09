На выставке CES 2025 компания Noise India представила свои последние новинки: кольцо Luna Ring Gen 2.0 и смарт-часы серии ColorFit Pro 6.

Компания Noise India, индийский производитель электроники, показала свои новейшие продукты на выставке в Лас-Вегасе, продемонстрировав "умное" кольцо Luna Ring Gen 2.0 и смарт-часы серии ColorFit Pro 6.





Luna Ring Gen 2.0 - это первое в мире смарт-кольцо с искусственным интеллектом, изготовленное из высококачественного титана для истребителей. Это отмеченное наградами устройство использует передовой искусственный интеллект для мониторинга различных показателей здоровья, включая стресс, сон, здоровье сердца, уровень кислорода в крови и женское здоровье, с подтвержденной Philips Biosensing точностью 98,2 %. Устройство предлагает персональные рекомендации по тренировкам и питанию и может похвастаться временем автономной работы до 30 дней, что делает его одним из самых долговечных умных носимых устройств.





Смарт-часы серии ColorFit Pro 6 предназначены для профессиональных пользователей и отличаются точностью и инновационностью. В них интегрированы технологии ИИ, высокая производительность и элегантный дизайн, что позволяет расширить возможности смарт-часов, сделав интеллектуальные функции доступными прямо на запястье.

Предварительное бронирование Luna Ring Gen 2.0 и ColorFit Pro 6 Max уже началось на официальном сайте компании, gonoise.com. Поставки Luna Ring Gen 2.0 ожидаются к марту 2025 года, а ColorFit Pro 6 Max появится на рынке 15 января 2025 года.

Во время мероприятия Амит Кхатри, соучредитель Noise, отметил значимость этого запуска, подчеркнув растущее влияние Индии на мировой технологический ландшафт и стремление компании создавать ориентированные на потребителя впечатления с помощью инновационного дизайна.