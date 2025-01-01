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Kefir32
Слухи о суббренде Vivo «Jovi» и доступном 5G-смартфоне появились на Geekbench
Свежий листинг Geekbench подлил масла в огонь слухов, раскрыв подробности о потенциальном новом телефоне под этим суббрендом, который, возможно, получит название Jovi Y39 5G.

По слухам, компания Vivo готовится к запуску нового суббренда под названием Jovi, ориентированного на рынок смартфонов начального уровня и доступных по цене. Недавние листинги на Geekbench подогрели спекуляции об этой новой линейке, особенно выделив устройство, которое может быть названо Jovi Y39 5G.

В листинге Geekbench есть устройство Vivo с модельным номером V2444A, которое работает на базе восьмиядерного процессора с максимальной тактовой частотой 2,21 ГГц. Устройство оснащено графическим процессором Adreno 613, что позволяет предположить, что оно может получить Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2. Этот процессор поддерживает связь 5G, что делает его привлекательным вариантом для бюджетных потребителей, которым нужны возможности сетей нового поколения.

Согласно источнику, телефон будет работать под управлением Android 15, что означает, что он будет поставляться с последними программными улучшениями. Однако дальнейшие аппаратные подробности пока не раскрываются.

Сообщается, что V2444A может дебютировать под названием Jovi Y39 5G, что соответствует предыдущим сообщениям о том, что Jovi сосредоточится на устройствах среднего и начального уровня. Хотя Vivo официально не подтвердила создание суббренда Jovi или его планы, предполагается, что первоначальный запуск может состояться в Китае, с потенциальной эксклюзивностью на этом рынке в течение нескольких месяцев.

В случае успеха бренд может распространиться и на другие регионы, хотя есть вероятность, что Vivo может полностью отменить или отложить выпуск новой линейки.

#vivo #jovi #vivo jovi
Источник: gizmochina.com
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