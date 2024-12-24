Судя по последним сообщениям, компания Apple готовит к выпуску iOS 19 со списком совместимости, в котором сохраняется поддержка широкого спектра iPhone и одновременно сокращается количество совместимых iPad. Хотя Apple официально не анонсировала обновление, инсайдерская информация указывает на то, что несколько старых моделей iPad не будут поддерживаться в предстоящей версии.





В список совместимости iOS 19, как ожидается, войдут все модели iPhone, которые были совместимы с iOS 18. Это означает, что пользователи iPhone 11, 12, 13, 14, 15, а также грядущих iPhone 16 и 17 продолжат получать обновления. Такая преемственность примечательна тем, что отражает стремление Apple обеспечить долгосрочную поддержку своих устройств, часто продлевая выпуск обновлений на шесть-семь лет после их выхода.

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Однако с iPad ситуация обстоит иначе. Сообщается, что такие модели, как iPad 7 и iPad Pro 2017 года, будут исключены из списка совместимости из-за их устаревшего аппаратного обеспечения. Минимальным требованием для iPadOS 19, как ожидается, будет чип A12, а это значит, что несколько старых моделей больше не будут получать обновления.

У пользователей несовместимых iPad будет отсрочка примерно на девять месяцев, прежде чем они перестанут получать доступ к новым функциям и улучшениям. Этот срок может побудить некоторых пользователей задуматься о переходе на более новые модели, такие как iPad 10 или iPad mini 7, которые поддерживают последние обновления программного обеспечения.