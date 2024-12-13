Компания LG выпустила на рынок новый монитор с кривизной 1800R.

Компания LG официально представила свой новый продукт - 34GP63A-B, 34-дюймовый ультраширокий монитор, предназначенный как для геймеров, так и для профессионалов. Новинка имеет разрешение 3440x1440 и частоту обновления 160 Гц.

LG

Судя по описанию, монитор 34GP63A имеет кривизну 1800R, а также яркость 300 нит и быстрое время отклика 1 мс. Устройство также предлагает коэффициент статической контрастности 3000:1 и охватывает 99,5% цветового охвата sRGB.

LG

Что касается эргономики, то подставка монитора поддерживает наклон, настройку высоты и вращение, а также возможность крепится на стену креплением VESA 100x100 мм. За звук отвечают два стерео динамика мощность по 7 Вт каждый. Среди возможностей подключения можно отметить: один порт DisplayPort 1.4, два порта HDMI 2.0 и 3,5-мм аудиоразъем.

LG

LG 34GP63A скоро появится на рынке по цене $399.