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Kefir32
Samsung обновляет свои носимые устройства по последней моде на искусственный интеллект
Компания из Южной Кореи объявила, что ее новые премиальные смарт-часы и умное кольцо войдут в составляющие системы, направленной на мониторинг и управление здоровьем.

Samsung

Южнокорейский электронный гигант объявил о выпуске новых смарт-часов премиум-класса и умного кольца, которые будут оснащены технологией искусственного интеллекта, помогающей пользователям следить за своим здоровьем и управлять им.

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Часы Galaxy Watch Ultra по цене 650 долларов и кольцо Galaxy Ring по цене 400 долларов являются частью программы, которую Samsung запустила полгода назад, выпустив первые смартфоны с технологией искусственного интеллекта в качестве главной достопримечательности. Высококлассные смарт-часы стоят в два раза дороже последней стандартной модели Samsung, Galaxy Watch 7, которая будет продаваться за 300 долларов.

ИИ в новых премиальных часах и кольце Samsung ориентирован на улучшение и поддержание здоровья - основную причину, по которой большинство людей покупают носимые технологии.

И часы, и кольцо Samsung будут опираться на ИИ, чтобы лучше анализировать биометрические данные владельца и давать персональную оценку его самочувствия с помощью "энергетического балла", который будет выставлять оценки по шкале от 1 до 100 и предлагать рекомендации, как виртуальный фитнес-тренер.

Как и Apple со своими сервисами искусственного интеллекта, новые носимые устройства Samsung будут собирать конфиденциальную информацию на самих устройствах. Однако часть данных будет обрабатываться в удаленных вычислительных центрах с "многоуровневой платформой безопасности оборонного уровня", которую Samsung сравнила с виртуальным Форт-Ноксом. Но эти обещания вовсе не гарантируют, что не произойдет бреши в системе безопасности или других сбоев, которые непреднамеренно раскроют личную информацию посторонним.

 Телефоны премиум-класса Samsung более совершенны, чем их последние носимые устройства, и способны выполнять некоторые функции - например, определять апноэ во сне, - чего не может Galaxy Ring. Однако кольцо требует менее частой подзарядки: его аккумулятор способен проработать шесть-семь дней без подзарядки.

Тем не менее, смарт-часы находятся на более переполненном рынке, который в настоящее время возглавляет компания Apple, уделяющая все больше внимания медицинским функциям с момента выхода на рынок десять лет назад. Более 60 миллионов человек уже пользуются приложением Samsung Health, которое работает в паре со смарт-часами.

Преимущества для здоровья, связанные с носимыми технологиями, способствовали тому, что все больше людей стали покупать смарт-часы. По прогнозам, в этом году мировые продажи достигнут 29 миллиардов долларов, а в 2028 году будет продано 195 миллионов новых смарт-часов.

Samsung, вероятно, столкнется с новыми проблемами на рынке "умных" колец, хотя пока не испытывает особой конкуренции. В этом сегменте до сих пор присутствуют такие стартапы, как Oura и RingConn, которые пока не добились значительных успехов.

"Умные кольца - это все еще развивающаяся категория, не имеющая эксклюзивных сценариев использования, и маловероятно, что она выйдет за рамки нишевого рынка", - говорится в недавнем обзоре рынка носимых технологий, подготовленном компанией Gartner.

Компания ожидает, что небольшой сегмент, включающий умные кольца, принесет 2,4 миллиарда долларов в этом году и в конечном итоге вырастет до 4,6 миллиарда долларов в 2028 году.

Несмотря на то, что кольцо Galaxy Ring от Samsung будет выпускаться в девяти различных размерах, оно совместимо только с одним видом программного обеспечения - операционной системой Android от Google. Это отсекает в основном состоятельных потребителей, которые владеют iPhone и часто интересуются новыми технологиями, такими как Galaxy Ring.

Samsung также предпринимает последнюю попытку привлечь больше людей к покупке складного телефона, оснащенного двумя экранами, которые можно соединить вместе, чтобы превратить устройство в псевдопланшет. Это концепция, которую Samsung продвигает с 2019 года с минимальным успехом, но компания продолжает обновлять устройство с помощью камеры и функций искусственного интеллекта, чтобы заполнить нишу рынка. Модель следующего поколения, Galaxy Z Fold 6, будет продаваться за 1900 долларов.

Тем временем профсоюзные работники в Южной Корее объявили бессрочную забастовку, чтобы заставить Samsung принять их требования о повышении зарплаты и льгот. Тысячи членов Национального профсоюза Samsung Electronics начали временную трехдневную забастовку в понедельник. Но в среду профсоюз заявил, что объявляет бессрочную забастовку, обвинив руководство компании в нежелании вести переговоры.

Samsung утверждает, что никаких сбоев в производстве не было.

#samsung #galaxy ring #galaxy watch ultra
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Dark_Cloud
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Samsung обновляет свои носимые устройства по последней моде на искусственный интеллект
Nataly Rer
12:07
А где результат работ то, ссылка на страницу проекта или источник
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