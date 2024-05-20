Цветовая линейка iPhone 16 раскрыта: Аналитик Минг-Чи Куо прогнозирует новый розовый цвет для моделей Pro и 5 вариантов цвета для базовых моделей"

MacRumors

В своем недавнем твите известный аналитик Минг-Чи Куо пролил свет на ожидаемые варианты расцветки предстоящей серии iPhone 16. Согласно прогнозам Куо, в линейке iPhone 16 Pro появится новый розовый цвет, который заменит синий титановый вариант.

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Ожидается, что новая линейка Pro будет доступна в четырех цветах: черном, белом/серебристом, розовом и натуральном титановом. Базовые модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus, напротив, будут представлены в пяти цветах: черном, белом, зеленом, розовом и голубом.

Стоит отметить, что ранее ходили слухи о фиолетовой модели iPhone 16, но Куо не упоминает этот вариант в своем сообщении.

Официальный анонс линейки iPhone 16 ожидается осенью, скорее всего, на сентябрьском мероприятии для СМИ. Ожидается, что новые телефоны будут иметь дизайн, схожий с их аналогами iPhone 15, за заметным исключением чуть большего размера экрана у моделей Pro.

Одной из наиболее значимых новых функций iPhone 16 станет добавление в него Capture Button, которая позволит пользователям с большей легкостью снимать видео и фотографии. Ожидается, что кнопка будет емкостной и будет реагировать на разные уровни силового нажатия.

Например, пользователи смогут сфокусировать камеру в видоискателе, нажав на нее с небольшим усилием, а затем нажать сильнее, чтобы сделать снимок. Эта функция похожа на работу обычной фотокамеры.