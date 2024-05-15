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Kefir32
Учёные обнаружили старейшие звёзды в пределах Млечного Пути
В пределах Млечного Пути обнаружены сверхстарые звезды, родившиеся 12-13 миллиардов лет назад

Greg Rakozy / Unsplash

Сотрудники Массачусетского технологического института сделали революционное открытие - самые старые звезды во Вселенной, как правило, находятся не так далеко, как считалось ранее. Эти звезды-ветераны, расположенные во внешней части галактики Млечный Путь, предположительно сформировались 12-13 миллиардов лет назад, что делает их одними из самых старых из существующих звезд. Несмотря на свой возраст, эти звезды находятся всего лишь на расстоянии около 30 000 световых лет от Земли.

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Названные исследователями SASS (Small Accreting System Stars), эти звезды были частью своих собственных небольших аутентичных галактик, прежде чем были поглощены большим Млечным Путем. Теперь они вращаются вокруг внешних границ галактики в так называемом галактическом гало. Сотрудники предполагают, что в этой области Млечного Пути могут быть обнаружены и другие исторические звезды.

Изначально исследователи занялись поиском звезд, сформировавшихся вскоре после Большого взрыва, который произошел 13,8 миллиарда лет назад. Проанализировав данные Магелланова телескопа, сотрудники смогли обнаружить три звезды с необычайно низким химическим составом, что говорит о том, что они сформировались на ранних этапах развития Вселенной.

Дальнейшая оценка с помощью данных, полученных с Gaia satellite tv for pc, показала, что эти звезды двигались в ретроградном направлении относительно других звезд в галактике. Это означает, что они могли быть захвачены Млечным Путем из других небольших галактик. Химический состав звезд, а также низкое содержание таких элементов, как стронций, барий и железо, дополнительно подтверждают мысль о том, что они являются одними из старейших звезд во Вселенной.

Команда планирует продолжить поиски исторических звезд SASS, выявляя звезды с низким химическим составом и наблюдая за их орбитами. Изучая движение этих звезд, исследователи надеются проверить наличие других исторических звезд в Млечном Пути.

Результаты анализа были опубликованы в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Это открывает новые возможности для изучения ранних этапов развития Вселенной и формирования нашей собственной галактики.

#космос #млечный путь #звезды #sass
Источник: myscience.org
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