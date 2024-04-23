Гигант по производству строительных материалов Knauf заработал в России миллиарды за последние 30 лет.

Производитель строительных материалов Knauf заработал миллиарды долларов на своем бизнесе в России. В то время как другие немецкие компании ушли с рынка после начала СВО, немецкая семейная компания осталась на российском рынке.

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Однако, как стало известно из СМИ, теперь производитель стройматериалов планирует неожиданно выйти из российского бизнеса. Все дело в том, что германская прокуратура обвинила Knauf в предоставлении строительных материалов для восстановления Мариуполя.

Отвечая на запросы журналистов, представитель компании подтвердил планируемое завершение деятельности. Предполагается, что весь операционный бизнес в России, включая добычу сырья, производство и продажи, будет передан местному менеджменту.