Интернет-магазин Tesla официально объявил о запуске детского автомобиля Cybertruck, который поступит в продажу 23 апреля

ithome.com

Интернет-магазин Tesla объявил о запуске детского автомобиля, имитирующего Cybertruck, который поступит в продажу в 10:00 23 апреля. Детский автомобиль имеет внешний дизайн, похожий на Cybertruck, и может вместить двоих детей с максимальным общим весом 68 кг. Он оснащен светодиодными передними и задними фарами, а запас хода составляет 19 километров. Скорость автомобиля можно регулировать до 4 км/ч и 8 км/ч.

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Кроме того, 14 июля 2023 года на официальном сайте Tesla China появился детский игрушечный мотоцикл Cyberquad по цене 11 990 юаней (~155 000 рублей). Мотоцикл представляет собой вездеход, специально разработанный для использования детьми, а его производителем является компания Zhejiang Feishen Vehicle Industry Co. из города Цзиньхуа, провинция Чжэцзян.

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