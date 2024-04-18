Альтернативный магазин приложений AltStore PAL запускается на iPhone в ЕС

altstore.io

Как сообщает The Verge со ссылкой на сообщение, опубликованное в блоге разработчика Райли Тестута 17 апреля 2024 года, цифровой магазин теперь официально работает в Европе. Однако, за доступ к нему придется заплатить, поскольку для покрытия расходов, связанных с технологическим сбором Apple (Core Technology Fee, CTF), было решено взимать ежегодную подписку в размере 1,50 евро.

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Напомним, что разработчики сторонних магазинов приложений должны платить Apple 50 центов за каждую установку приложения после первого миллиона, а также за каждую первую установку альтернативного магазина приложений. Это означает, что такие решения, как AltStore PAL, должны найти устойчивую бизнес-модель. Отсюда и идея предложить годовую подписку стоимостью всего несколько евро. Будет ли это выигрышным вариантом? Посмотрим.

Дело в том, что запуск AltStore PAL, для которого требуется как минимум iOS 17.4, открывает доступ к двум приложениям: эмулятору Delta и менеджеру буфера обмена Clip. Первое можно скачать бесплатно (без учета стоимости подписки), а второе требует дополнительного взноса на Patreon в размере не менее 1 евро (плюс налоги). В общем, дорога для альтернативных магазинов приложений начинается немного "в гору", но, по крайней мере, теперь есть первая "официальная" попытка создать альтернативу App Store на iPhone.

В любом случае, AltStore PAL открывает двери и для других сторонних разработчиков, при условии, что последние будут самостоятельно размещать приложения на своих серверах, а пользователи будут готовы пройти через исходники, а точнее URL-адреса, содержащие JSON-файлы для установки.

Что несомненно, так это то, что запуск обновления iOS 17.4, связанный с вступлением в силу европейского закона DMA (Digital Markets Act), принесет с собой значительные новости.



