Samsung Display в настоящее время не производит OLED-дисплеи для Apple Watch, однако она участвовала в проекте разработки Watch Series 11.

apple.com

Аппаратная часть следующего поколения смарт-часов Apple будет использовать новую технологию дисплея, что должно привести к значительному улучшению автономности устройства. Сообщение о том, что Apple Watch Series 10 будет оснащаться дисплеем с технологией LTPO (Low-Temperature Polycrystalline Oxide) OLED, появилось в сообществе специалистов по электронике.

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Согласно информации, LG Display будет поставлять дисплеи для Apple Watch Series 10. В настоящее время Samsung, обычно поставщик OLED-экранов для iPhone, не производит дисплеи для Apple Watch. LTPO OLED-дисплей обеспечит более длительную автономность устройства за счет использования оксидов для снижения протечки тока.

Использование технологии LTPO в дисплее Apple Watch Series 10 будет более широким, чем в предыдущих моделях. Это означает переход от LTPS (Low-Temperature Poly-Silicon) к оксидам в транзисторах экрана. Производители, специализирующиеся на оксидной технологии, могут ожидать положительного влияния на свои позиции на рынке.

Однако стоит учесть, что новые функции в Apple Watch Series 10 могут скомпенсировать эффективность улучшений от нового дисплея. В любом случае, перспектива длительной автономности Apple Watch привлекает множество поклонников умных часов. Apple Watch является лидером продаж среди смарт-часов по всему миру, и это подтверждает верность пользователей компании.