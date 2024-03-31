Оригинальный повербанк Samsung на 20 000 мАч для зарядки устройств, ранее выпущенный в Южной Корее, поступил на прилавки китайских интернет-магазинов, таких как Jingdong.

Как сообщается, новинка поддерживает PD3.0 и три интерфейса USB-C, благодаря чему может заряжать три устройства одновременно. При зарядке одного устройства она может достичь ускоренной зарядки с мощностью 45 Вт.

Устройство разработано с учетом требований охраны окружающей среды и изготовлено из переработанных материалов, одобренных UL. Габариты изделия составляют 152 x76 x25,5 мм, а вес - 402 г.

Стоимость данного повербанка 229 юаней(2 900 рублей), а его продажа начнется со 2 апреля.