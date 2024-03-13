В тихом обновлении Google включила в серию Pixel 8 функцию, которая может изменить способ взаимодействия пользователей со своими устройствами.

В тихом обновлении Google включила в серию Pixel 8 функцию, которая может изменить способ взаимодействия пользователей со своими устройствами. В последней версии Android 14 QPR3 Beta 2 появилась возможность зеркального отображения экрана телефона на внешнем дисплее с помощью кабеля USB-C - функция, ранее недоступная на телефонах Pixel.

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Открытие, сделанное сотрудником Android Authority Мишаалем Рахманом, показывает, что Google по умолчанию включила режим DisplayPort Alternate Mode на Pixel 8 и 8 Pro. Этот режим позволяет устройству передавать видеосигналы через порт USB-C, что позволяет пользователям легко подключать свои телефоны к внешним дисплеям. Функциональность доступна через опцию "зеркальный дисплей", которая появляется при подключении совместимого кабеля или адаптера USB-C.

Исторически сложилось так, что устройства Pixel были лишены этой функции, что вынуждало пользователей прибегать к специальным адаптерам DisplayLink для достижения аналогичных возможностей или рутировать свой смартфон, чтобы получить доступ к этой функции. Однако в серии Pixel 8 эта аппаратная возможность, которая оставалась бездействующей в программном обеспечении до последней бета-версии, появилась вновь.

Хотя текущая функция отражает только экран телефона, она открывает путь к потенциальным возможностям работы в режиме рабочего стола на внешних экранах. В Android базовый режим рабочего стола существует с 10-й версии, но это скорее инструмент для разработчиков, чем функция для конечных пользователей. По слухам, Google работает над улучшенным режимом рабочего стола, который может появиться в Android 15, предложив более удобную работу с окнами свободной формы и более гибкую работу с рабочим столом.

Незаметное появление этой функции без официального анонса привело к появлению предположений о стратегии Google. Некоторые считают, что Google откладывает появление этой функции из-за отсутствия готового режима рабочего стола. Тихий запуск функции зеркалирования экрана может указывать на то, что Google готовит более масштабное обновление возможностей Pixel, возможно, конкурирующее с популярным режимом DeX от Samsung.