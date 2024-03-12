Samsung, после десятилетнего использования круглого дизайна смарт-часов, планирует вернуться к квадратному дизайну для своих Galaxy Watch.

Samsung, после десятилетнего использования круглого дизайна смарт-часов, планирует вернуться к квадратному дизайну для своих Galaxy Watch. Компания ранее выпускала квадратные модели смарт-часов, такие как Galaxy Gear, Gear 2 и Gear Live, но в последние годы предпочитала круглый дизайн.

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Новые часы, возможно, будут похожи на предыдущие модели и будут иметь квадратный Super AMOLED-дисплей.

Неизвестно, когда именно Samsung выпустит новую серию с квадратным дизайном - это может произойти в серии Galaxy Watch 7, или компания отложит изменение еще на год.

Идея возвращения квадратного дизайна вызвала энтузиазм внутри компании. Samsung должна будет решить, как убедить покупателей полюбить новый дизайн, учитывая их предпочтение к круглым часам.