Компания Canalys только что опубликовала отчет, анализирующий мировой рынок смартфонов в разбивке по производителям процессоров, и в нем содержатся неутешительные новости о чипсетах Exynos и Samsung Semiconductor.

В последние годы мы наблюдаем снижение использования чипов Exynos в смартфонах и планшетах компании Samsung. Согласно исследованию Canalys, глобальный рынок смартфонов анализируется по производителю процессоров и в нем представлены неприятные данные о чипах Samsung Semiconductors.

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По данным исследования, объем отправки смартфонов с чипами от Samsung Semiconductors составил 13 миллионов в четверть 2023 года, что на 48% меньше, чем в четверть 2022 года. В результате, доход компании от чипов для смартфонов в последнем квартале составил 5 миллиардов долларов, что на 44% меньше, чем в четверть 2022 года.

Однако стоит отметить, что Samsung планирует использовать чип Exynos для линейки Galaxy S24, что должно привести к росту объема отправки смартфонов с этим чипом в ближайшие кварталы и, соответственно, к существенному росту дохода Samsung Semiconductors. Будет интересно наблюдать за будущими цифрами.

Исследование Canalys также показало, что процессоры MediaTek питают наибольшее количество смартфонов (117 миллионов) в четверть 2023 года. Apple заняла второе место с чипами, питающими 78 миллионов смартфонов, а Qualcomm заняла третье место с процессорами, используемыми в 69 миллионах смартфонов.

Таким образом, снижение использования чипов Exynos в смартфонах Samsung отражает тенденцию на мировом рынке, и данные исследования Canalys предоставляют ценные инсайты для производителей и инвесторов, помогающие им принимать обоснованные решения и стратегии.