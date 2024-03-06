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Kefir32
Nvidia прекращает производство графических процессоров GeForce GTX
Время видеокарт Nvidia GeForce GTX постепенно подходит к концу. Начиная с апреля, Nvidia не хочет больше выпускать карты серии GTX.

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Время видеокарт Nvidia GeForce GTX постепенно подходит к концу. Начиная с апреля, Nvidia не хочет больше выпускать карты серии GTX.

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Nvidia выпустила первую видеокарту серии GTX в 2008 году. Nvidia GForce GTX 280 положила начало успешной серии мощных видеокарт для компьютеров. На тот момент многие геймеры уже были уверены в производительности видеокарт GTX в компьютерных играх, и видеокарты зарекомендовали себя как лучшие на тот момент. Поэтому в 2008 году Nvidia начала называть самые мощные модели каждого поколения "GeForce GTX", после чего следовала цифра. Nvidia и раньше использовала аббревиатуру "GTX", но не как общее название для своих игровых GPU, а только как название модели. Несмотря на то, что Nvidia впервые использовала последовательность цифр под брендом GeForce в серии 100, были выпущены только модели GeForce GT и GeForce GTS. Со временем они также были сняты с производства, а модели GT были ограничены очень низкими классами производительности.

Эпоха подходит к концу

Спустя 10 лет, в конце 2018 года, Nvidia представила новое поколение видеокарт - серию GeForce RTX, основанную на архитектуре Turing (RTX 2000). Это ознаменовало постепенное прощание с серией GTX. Внедрение архитектуры Turing принесло с собой новые возможности RTX, включая трассировку лучей и тензорные ядра, которые показали значительный прирост производительности по сравнению с предшествующими моделями, особенно за счет трассировки лучей и DLSS. Это позволило перевести серию GTX в более низкий ценовой диапазон.

Хотя некоторые модели GTX продолжали выпускаться, их все чаще заменяли новые видеокарты RTX. Новая серия GTX 16xx выпускалась без соответствующих ядер RT и Tensor. До середины 2022 года Nvidia продолжала выпускать различные модели видеокарт GeForce GTX в серии 16xx, а также мобильные версии. После появления более поздних серий GeForce RTX 3000 и GeForce RTX 4000 дальнейшие модели GTX не выпускались. С GTX 16xx, которые поставлялись до недавнего времени, теперь окончательно покончено. Судя по всему, Nvidia уже сообщила своим партнерам, что в первом квартале прекратит поставки последних видеокарт серии GeForce GTX (GTX 16xx (Super)). Соответственно, в ближайшее время дилеры смогут продавать только имеющиеся запасы.

#nvidia #geforce #geforce gtx
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Nvidia прекратила производство доступных игровых видеокарт серии GTX
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