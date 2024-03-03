Утечка информации о следующих iPhone и iPad, которые Apple представит в 2024 году, и процессорах, которые они будут использовать.

apple.com

В сеть просочилась информация о дорожной карте Apple на 2024 год, в которой будет представлено до 16 новых устройств между iPhone и iPad, раскрывающая возможные устройства и чипы, которые они будут использовать. Эта ценная информация позволяет нам предугадать мощность грядущих устройств.

iPhone 16:

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Процессор t8140 на данный момент неизвестен, но ожидается, что это будет чип A18, используемый в iPhone 16. Интересно, что все четыре модели iPhone 16, как ожидается, будут оснащены чипом A18, что знаменует собой изменение по сравнению с предыдущими годами.

iPad (11-е поколение):

В настоящее время известно, что процессором t8101 является A14 Bionic, но это тот же чип, который используется в текущем iPad 10-го поколения, что дает основания предполагать о его обновлении.

iPad mini 2024:

Ожидается, что iPad mini получит обновление с чипом A17 Bionic, который обеспечит прирост производительности по сравнению с текущим чипом A15 Bionic.

iPad Air 2024:

Ожидается, что новый iPad Air 2024 года будет оснащен чипом Apple M2, который будет усовершенствован по сравнению с чипом M1, используемым в текущей модели.

iPad Pro 2024:

По слухам, iPad Pro 2024 года будет оснащен новым OLED-экраном и чипом M3, что позволит повысить производительность и качество дисплея.

Эти просочившиеся в сеть подробности позволяют взглянуть на предстоящую линейку устройств Apple в 2024 году. В то время как линейка iPad может получить обновления в ближайшее время, iPhone 16, как ожидается, будет представлен в сентябре. Следите за новостями об этих долгожданных устройствах.