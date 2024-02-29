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Kefir32
Honor выпустит собственное "умное" кольцо
Новая эра носимых устройств только начинается. Honor выпустит альтернативу для тех, кто не хочет или не может пользоваться умными часами.

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Некоторые независимые производители, в том числе Oura, возглавили первый этап становления "умных" колец как категории на рынке носимых устройств. Samsung, анонсировав в январе Galaxy Ring (и впервые показав его на MWC), начала менять тенденцию в сторону выхода крупных производителей в этот сектор.

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Следующим свое кольцо запустит компания Honor - по данным CNBC, которые озвучил ее генеральный директор Джордж Чжао, объяснивший, что "это то, чем они уже занимаются внутри компании и скоро появится на свет."

Не сообщая больше подробностей о конкретных спецификациях, что логично для продукта, который еще не представлен и до которого, предположительно, еще далеко, Чжао отметил, что его внимание будет сосредоточено на нашем здоровье, присоединившись к тенденции производителей, которые выбрали этот продукт.

Кольцо - это особенно сложное устройство для интеграции схем из-за его небольших размеров и окружной конструкции, которая не оставляет много места или плоского пространства для установки батареи, а также других компонентов.

Тем не менее, отсутствие экрана или динамика позволяет ему быть довольно эффективным продуктом с автономностью в несколько дней и даже больше недели.

Если добавить, что оно крепится к коже, то получится устройство, ориентированное на измерение сна, частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови и других подобных показателей, в дополнение к использованию акселерометра для других типов обнаружения.

Кольцо имеет смысл, если речь идет о часах, потому что не все хотят носить смарт-часы на запястье. Либо потому, что он предпочитает носить традиционные часы, либо потому, что не хочет носить никаких часов вообще. Или потому, что вы не хотите носить их во время сна, но хотели бы следить за своим сном, или потому, что вы занимаетесь спортом, где использование часов нежелательно. Много сценариев.

Honor уже давно работает на рынке смартфонов и носимых устройств, главным из которых являются часы, ориентированные в том числе и на наше здоровье. Как и Samsung, похоже, что теперь они расширят свой каталог с помощью кольца, следующего кольца большого технологического марафона.

#honor #умное кольцо #умное кольцо honor
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