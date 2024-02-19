Sega объявила о выходе пяти новых игр, основанных на популярных франшизах

Во время декабрьской церемонии The Game Awards компания Sega сделала анонс, который привел в восторг всех поклонников. Игровой гигант представил не одну, не две, а целых пять новых игр по мотивам самых популярных франшиз.

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Были анонсированы новые игры для Golden Ax, Jet Radio, Ninjago, Streets of Rage и Crazy Taxi. Crazy Taxi, в частности, привлекла к себе много внимания, так как была очень популярна после своего выхода в 1999 году. В центре игры - доставка клиентов в нужные места на желтом такси за ограниченное время.

Несмотря на то, что фанаты выражали свою любовь к оригинальной игре, многим интересно узнать, как будет развиваться серия после перезапуска. В интервью The Japan Times довольно новая студия Sapporo Studio рассказала о новой игре Crazy Taxi, заявив, что они работают над "участием в разработке серии игр Triple-A, в том числе Crazy Taxi".

Это вызвало дискуссию среди фанатов о том, что это может означать для игры. Многие рассуждают о том, как осовременить игру, не потеряв при этом ее первоначального шарма. Одно из опасений заключается в том, что Sega может испортить простоту игры ненужными новыми функциями, как это было в случае с сиквелом, в котором появились прыгающие автомобили.

Вопрос в том, как, помимо улучшенной графики, Crazy Taxi будет модернизирована на уровне ААА? Фанатам не терпится узнать, какое будущее ожидает эту любимую франшизу.